«Господь хотел»: пресс-секретарь объяснила, как Трамп стал президентом

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Сара Сандерс, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, считает, что ее руководитель был избран с божьей помощью. Об этом она заявила в интервью телекомпании CBN.

Сандерс выразила мнение, что Господь периодически «призывает» нужных ему людей, чтобы они сыграли определенную роль в нужное время.

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«Я думаю, что он [Господь] хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом», — сказала Сандерс.

Пресс-секретарь также выразила мнение, что Трамп проделал «потрясающую» работу по «поддержке» тех сфер жизни, которые волнуют верующих людей.

В 2018 году СМИ сообщали, что на инаугурации Трамп собирался поклясться на своей книге вместо Библии.