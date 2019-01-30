«Голосуйте правильно»: учителей в Донецке агитировали за Порошенко

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В сети появилось видео, на котором учителей одной из донецких школ агитируют голосовать на предстоящих выборах за действующего украинского президента Петра Порошенко. Это видео опубликовано на странице в фейсбуке пользователя Елены Скидан.

В видеоролике руководство образовательного учреждения настоятельно просит «поддержать» Порошенко, за что учителя получат в награду 300 гривен (707 руб.) «от одного благотворительного фонда».

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«Голосуйте правильно, или с вами что-то может внезапно случиться», — говорится в видео.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил об участии в выборах президента Украины.