Милонов охарактеризовал поздравившего с президентством Гуайдо Трампа
Депутат российской Госдумы Виталий Милонов охарактеризовал лидера США Дональда Трампа после его поздравления с президентством лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, сообщает ФАН.
Депутат выразил мнение, что Трамп своим поздравлением заявил о праве назначать руководителей третьих стран.
Реклама
«Это поведение какого-то политического гопника!», — заявил Милонов.
По его мнению, американский президент не должен был открыто поздравлять Гуайдо с назначением.
«Трамп просто высморкался в нормы международного права и расписался в своей полной абсолютной авторитарности!» — добавил Милонов.
Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Гуайдо с началом президентского срока.