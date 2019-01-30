Милонов охарактеризовал поздравившего с президентством Гуайдо Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/791/10302791/RIAN_02966507.HR.ru-pic905-895x505-33563.jpg">

Депутат российской Госдумы Виталий Милонов охарактеризовал лидера США Дональда Трампа после его поздравления с президентством лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, сообщает ФАН.

Депутат выразил мнение, что Трамп своим поздравлением заявил о праве назначать руководителей третьих стран.

Реклама

«Это поведение какого-то политического гопника!», — заявил Милонов.

По его мнению, американский президент не должен был открыто поздравлять Гуайдо с назначением.

«Трамп просто высморкался в нормы международного права и расписался в своей полной абсолютной авторитарности!» — добавил Милонов.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Гуайдо с началом президентского срока.