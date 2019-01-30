Суд оставил братьев Магомедовых под арестом

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Тверской суд столицы оставил в СИЗО братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые обвиняются в мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

По ее словам, суд решил продлить срок заключения под стражей Магомедовым до 30 марта по требованию следственных органов.

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Ранее сообщалось, что суд утвердил арест всех активов по делу братьев Магомедовых.

Всего было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.