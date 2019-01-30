Песков прокомментировал данные об общении Путина и Трампа без переводчика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на международных мероприятиях Владимира Путина сопровождает переводчик. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что так Песков прокомментировал публикацию, в которой сообщалось о возможных переговорах российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом на G20 без участия переводчика.

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По словам Пескова, Путин много общался «на ногах» с кулуарах.

«Совершенно не наше дело, кто там был, кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что закрытую переговорную Трампа и Путина в Хельсинки могли прослушивать финны.