Песков прокомментировал данные об общении Путина и Трампа без переводчика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на международных мероприятиях Владимира Путина сопровождает переводчик. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что так Песков прокомментировал публикацию, в которой сообщалось о возможных переговорах российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом на G20 без участия переводчика.
Реклама
По словам Пескова, Путин много общался «на ногах» с кулуарах.
«Совершенно не наше дело, кто там был, кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что закрытую переговорную Трампа и Путина в Хельсинки могли прослушивать финны.