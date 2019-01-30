Песков назвал «истеричным» подход СМИ к Трампу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношение американских СМИ к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, «истеричный подход» американских СМИ, как правило, не имеет под собой реальной основы.
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«Истерия в СМИ, как правило, бывает необоснованной, тем более во всех эпизодах, которые касаются президента Трампа», — сказал Песков.
Ранее Трамп заявил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс редко появляется перед журналистами из-за их грубости и допускаемых неточностей.