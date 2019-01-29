В Великобритании приняли поправку об исключении возможности Brexit без сделки

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Британские депутаты приняли поправку к биллю о Brexit, запрещающую выход страны из состава Евросоюза без сделки, передает Reuters.

Поправка, внесенная Кэролайн Шпелман, устроила парламентарев за счет отсутствия деталей, по которым невозможно не договориться.

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Отмечается, что за поправку проголосовали 318 — «за» и 310 — «против». Она носит чисто рекомендательный характер.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта.

Ранее сообщалось, что лейбористы хотят отсрочить Brexit на три месяца.

«Газета. Ru» ведет прямую трансляцию обсуждения.