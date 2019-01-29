Гуайдо рассказал, что говорил с Трампом
Лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил о разговоре с американским президентом Дональдом Трампом, передает CNN.
По его словам, он общался не только с лидером США, но с главами других государств в регионе и мире. Гуайдо подчеркнул, что не собирается идти на «ложный диалог», который обеспечит существование в стране нынешних порядков.
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Уточняется, что на вопрос об обсуждении с Трампом «военного варианта» Гуайдо сказал, что первостепенное значение для него имеют находящиеся в чрезвычайной гуманитарной ситуации граждане страны.
Ранее Болтон пригрозил Мадуро новыми мерами против Венесуэлы.