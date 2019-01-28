«Он будет отвечать за все»: Тимошенко пообещала наказать Порошенко за коррупцию

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Глава партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что нынешний президент страны Петр Порошенко «ответит» за противоправные действия, которые он якобы совершил на своем посту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Тимошенко сделала на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины.

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По словам Тимошенко, коррупция «поглотила» Украину и «держится» на Порошенко.

«Он [Порошенко] будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны», — сказала Тимошенко.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

В прошлом году Тимошенко обвинила Порошенко в «репрессиях и терроре».