Ambito: Гуайдо просил Терезу Мэй не возвращать Мадуро золото
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным главой страны, лично попросил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не возвращать золото президенту Николасу Мадуро. Об этом говорится в письме Гуйдо для Мэй, которое цитирует Ambito.
«Если деньги будут переведены, их используют сторонники Мадуро для подавления народа», — написал Гуайдо.
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Отмечается, что второй экземпляр письма был также отправлен главе Банка Англии Марку Карни.
Ранее сообщалось, что банк Англии отказался выдать Мадуро золото на $1,2 млрд.