ABC: новый обвиняемый по «российскому делу» не исключил сотрудничества со следствием

Бывший советник президента США Рождер Стоун, которого 25 января задержали по «российскому делу», заявил, что не исключает возможности сотрудничества с специальным прокурором США Робертом Мюллером, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC News в программе This Week.

Стоун заявил,что намерен будет дать честные показания и сказать правду. Однако прежде ему необходимо, чтобы данный вопрос обсудили его адвокаты. Кроме того, он добавил, что готов давать честные показания и по другим вопросам, связанным с взаимодействием с президентом США Дональдом Трампом или какими-либо возможными нарушениями.

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Экс-советник Трампа пояcнил, что они общались с президентом США по телефону, обсуждаемые вопросы были из политической сферы. «Здесь нет российского сговора», — подчеркнул он.

«Я бы также честно дал показания по любому другому вопросу, в том числе по любым коммуникациям с президентом. Это правда, что мы говорили [c Трампом] по телефону, но эта коммуникация носит политический характер», — cказал Стоун.

Стоун не признает себя виновным. На прошлой неделе его арестовали, спецпрокурор Мюллер предъявил обвинение по семи пунктам. Позже его отпустили под залог.

Ранее сообщалось, что задержанный по «российскому делу» Стоун отказался давать показания против Трампа.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.