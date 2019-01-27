Песков рассказал, что мешает заключению мирного договора с Японией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что мешает заключению мирного договора с Японией, передает РИА «Новости» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По его словам, мирному договору мешают санкции против России.
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«Они (Япония — ред.) поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает очень сильно подписанию мирного договора», — сказал Песков.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ провели «конструктивные переговоры по различным сферам» двусторонних отношений.