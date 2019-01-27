Власти Японии отказались менять свою позицию по принадлежности южных Курил

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Заместитель генсека правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда заявил, что власти не согласны поменять свою позицию по принадлежности южных островов Курильской гряды, передает РИА «Новости».

«Базовая позиция правительства Японии, которая заключается в том, что острова являются нашей исконной территорией, неизменна», — заявил Хагиуда.

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Он отметил, что в переговорах между Японией и Россией по вопросу мирного договора существует «ряд сложностей», в связи с чем решать эту проблему «необходимо постепенно».

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ провели «конструктивные переговоры по различным сферам» двусторонних отношений.