Гуайдо обнародовал закон об амнистии властей Венесуэлы
Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо на своей странице в твиттере опубликовал текст закона об амнистии для венесуэльских политиков и военных.
Согласно документу, амнистия должна наступить за «расследования, процессы, штрафы и санкции», совершенные в период с 1 января 1999 года по настоящее время. Предполагается устранение гражданской, уголовной, административной, дисциплинарной ответственности.
Гуайдо отметил, что данный закон должен способствовать переходу к политическому процессу с помощью демократических выборов. В тексте указывается, что соратники действующего президента Николаса Мадуро будут реабилитированы для дальнейшей демократической жизни в Венесуэле.
23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В Венесуэле по сей день продолжаются акции протеста против действующего президента Николаса Мадуро.
Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада и другие страны. Ряд стран ЕС поставил Мадуро ультиматум, согласно которому глава страны должен в восьмидневный срок объявить о выборах, иначе они поддержат Гуайдо. Официальная Москва выразила поддержку Мадуро.
Ранее Гуайдо назвал сроки проведения выборов в Венесуэле.