Гуайдо обнародовал закон об амнистии властей Венесуэлы

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Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо на своей странице в твиттере опубликовал текст закона об амнистии для венесуэльских политиков и военных.

Согласно документу, амнистия должна наступить за «расследования, процессы, штрафы и санкции», совершенные в период с 1 января 1999 года по настоящее время. Предполагается устранение гражданской, уголовной, административной, дисциплинарной ответственности.

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Гуайдо отметил, что данный закон должен способствовать переходу к политическому процессу с помощью демократических выборов. В тексте указывается, что соратники действующего президента Николаса Мадуро будут реабилитированы для дальнейшей демократической жизни в Венесуэле.

23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В Венесуэле по сей день продолжаются акции протеста против действующего президента Николаса Мадуро.

Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада и другие страны. Ряд стран ЕС поставил Мадуро ультиматум, согласно которому глава страны должен в восьмидневный срок объявить о выборах, иначе они поддержат Гуайдо. Официальная Москва выразила поддержку Мадуро.

Ранее Гуайдо назвал сроки проведения выборов в Венесуэле.