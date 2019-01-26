МИД России потребовал положить конец вмешательству в дела Венесуэлы

МИД России обвинил Вашингтон в нагнетании ситуации в Венесуэле, передает РИА «Новости» заявление российского ведомства.

В МИд добавили, что США стимулируют наиболее радикальные настроения в стране.

«События вокруг Венесуэлы вызывают все большую тревогу. Из ряда европейских столиц поступает информация о выдвижении ультимативных требований к законным властям в Каракасе организовать в 8-дневный срок «демократические, чистые и транспарентные» выборы. Эти требования сопровождаются угрозой признания новым главой государства оппозиционера Хуана Гуаидо», — говорится в заявлении.

МИД обратил внимание на срежиссированность этих «вбросов» и призвал положить конец подобному вмешательству.