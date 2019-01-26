США назвали условие для экономических отношений с Венесуэлой

Экономические отношения США с Венесуэлой будут осуществляться в контексте признания Хуана Гуаидо временным главой государства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минфин США.

«На этой неделе президент (США Дональд) Трамп признал Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэла. Дипломатические и экономические отношения между США и Венесуэлой должны согласовываться с признанием США Хуана Гуаидо и национальной ассамблеи (оппозиционного парламента)», — говорится в заявлении.

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Спикер оппозиционного парламента Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о его признании.

Действующий президент Николас Мадуро назвал Гуаидо «марионеткой США».