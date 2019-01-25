Песков ответил на вопрос о просьбах Мадуро о помощи на фоне протестов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро не обращался к российской стороне с просьбами о помощи на фоне антиправительственных митингов в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Пескову был задан вопрос о том, просила ли какую-либо помощь у Москвы венесуэльская сторона.
«Нет», — ответил Песков.
В Венесуэле с 21 января проходят акции протеста против политики Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. Лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо во время митинга в Каракасе 23 января объявил себя временным президентом страны. К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также большая часть стран Латинской Америки. Москва выразила поддержку Мадуро.
Ранее сообщалось, что более 360 человек задержали во время протестов в Венесуэле.