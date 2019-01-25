В МИД России рассказали о «катастрофическом» сценарии для Венесуэлы

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что действия Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы усугубляют кризис в стране. Об этом сообщает CNN.

В Венесуэле с 21 января проходят акции протеста против политики лидера страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали такие страны, как США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Грузия и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.

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«Применение военной силы может быть катастрофическим», — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что более 360 человек задержали во время протестов в Венесуэле.