США решили «отрезать» Мадуро от всех источников дохода

<img src="//img.gazeta.ru/files3/127/12036127/RTX6G74E-pic905-895x505-62563.jpg">

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон сосредоточен на том, чтобы отрезать власти Венесуэлы от всех источников дохода. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет об источниках дохода правительства Венесуэлы во главе с президентом страны Николасом Мадуро.

Реклама

Он также добавил, что США рассчитывают на то, что венесуэльские военные поддержат оппозиционного лидера Хуана Гуаидо.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Организации американских государств признать Гуаидо президентом Венесуэлы.