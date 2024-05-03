МВД объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Степан Иванович Кубив, 19.3.1962. Разыскивается по статье УК», - указано в базе розыска МВД РФ.

Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.

До этого Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Нацбанка Украины Степану Кубиве.

По данным СК, они принимали решение о начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и финансировали ее за счет денег госбюджета. Сейчас ведомство принимает меры, чтобы задержать и арестовать украинских чиновников

Также председатель СК Александр Бастрыкин напомнил, что Следственный комитет заочно предъявил обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и бывшему министру обороны Валерию Гелетею, командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко, первому замначальника генштаба ВСУ Игорю Колеснику, замначальника генштаба ВСУ Александру Локоте, а также заместителю командующего сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко.

Ранее президент России Владимир Путин назвал глав новых регионов России «стальными людьми».