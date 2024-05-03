Ишим за сутки еще немного приподнялся

Ишим поднялся за сутки на 22 сантиметра о села Викулово, центре Викуловского муниципального района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области.

В данный момент уровень воды в реке достиг 1151 сантиметра. Превышение критической отметки опасного явления составило 151 сантиметр.

Губернатор региона Александр Моор пояснил, что 2 мая в Викулово наблюдалась неблагоприятная погода: дул шквалистый ветер, из-за чего не работали лодочные переправы. Из-за паводка перекрыты четыре участка автомобильных дорог, в зоне возможного подтопления находятся 19 населенных пунктов. Эвакуированы более тысячи человек.

До этого стало известно, что Викуловский район Тюменской области переживает самый масштабный паводок за последние годы, уровень реки Ишим превысил рекордные отметки семилетней давности.

Ранее в МЧС РФ рассказали о ходе эвакуации в Тюменской области на фоне паводка.