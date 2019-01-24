На Украине допустили отмену приговора Януковичу

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Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что отмена приговора бывшему президенту страны Виктору Януковичу является вопросом времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, при рассмотрении дела было допущено множество «грубейших нарушений» прав Януковича.

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Он также добавил, что суд по делу Януковича превратился в пародию на правосудие.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене.