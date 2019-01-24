Посол Венесуэлы отверг возможность проведения внеочередных выборов в стране

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Посол Венесуэле в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса заявил, что новые выборы в стране «неуместны» и не нужны. Об этом он рассказал в интервью «Россия 24».

По словам посла, за последнее время в Венесуэле много раз переизбирали депутатов и губернаторов, провели выборы президента.

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«Что касается каких-то новых выборов, которые Запад требует от нас, то они неуместны», — отметил Тортоса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

Ряд стран, включая США и Канаду, признал лидера оппозиционного парламента Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».