Навальный поддержал Трампа по Венесуэле
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный поддержал президента США Дональда Трампа, который признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, это совершенно правильное решение.
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«Может наконец-то в Венесуэле к власти придет нормальное правительство, а не сборище идиотов Чавеса-Мадуро, доведших богатую нефтяную страну до нищеты», — заключил Навальный.
Ранее Дональд Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы президентом.
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