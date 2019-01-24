Навальный поддержал Трампа по Венесуэле

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный поддержал президента США Дональда Трампа, который признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, это совершенно правильное решение.

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«Может наконец-то в Венесуэле к власти придет нормальное правительство, а не сборище идиотов Чавеса-Мадуро, доведших богатую нефтяную страну до нищеты», — заключил Навальный.

Ранее Дональд Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы президентом.

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