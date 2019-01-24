«Теперь два президента»: Bloomberg рассказал о борьбе за власть в Венесуэле

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В Венесуэле теперь два президента: действующий Николас Мадуро и провозгласивший себя лидером страны оппозиционер Хуан Гуайдо, которые вдвоем сражаются за контроль над государством, отмечает агентство Bloomberg.

Гуайдо обладает поддержкой тысяч людей, вышедших на улицы Венесуэлы на митинги, а также поддержкой множества правительств иностранных государств, во главе с США, Канадой и Бразилией, которые признали его законным главой государства. Однако Мадуро контролирует силы безопасности, армию, суды, казну и государственную нефтяную компанию, поясняет агентство.

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Это говорит о том, что заявления Гуайдо и притязания на власть, по крайней мере, на данный момент больше «символические». Агентство отмечает, что действия оппозиционера можно рассматривать в качестве попытки усилить давление на Мадуро и заставить его уйти в отставку. Вопрос теперь заключается в том, перейдут ли военные на сторону оппозиции и потребуют ли передачи власти.

«Слово «президент» не имеет значения, пока вы не имеете бразды правления», — подчеркнул профессор политических наук в университете Северной Каролины Грегори Уикс.

35-летний оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в настоящее время пытается заручиться поддержкой военных офицеров, предлагая амнистию тем, кто дезертирует, добавляет агентство.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали 12 стран: США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.

Россия выразила поддержку Мадуро.