Ряд стран Латинской Америки признал Гуаидо президентом Венесуэлы
Некоторые страны Латинской Америки признали лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны, передает Reuters.
Отмечается, что решение США о признании Гуаидо легитимным главой государства поддержали Чили, Парагвай, Колумбия, Перу и Бразилия.
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Как уточняется, Мексика по-прежнему продолжается считать президентом страны Николаса Мадуро и не собирается менять свою политику в ближайшее время.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуаидо.