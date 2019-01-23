Ряд стран Латинской Америки признал Гуаидо президентом Венесуэлы

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Некоторые страны Латинской Америки признали лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны, передает Reuters.

Отмечается, что решение США о признании Гуаидо легитимным главой государства поддержали Чили, Парагвай, Колумбия, Перу и Бразилия.

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Как уточняется, Мексика по-прежнему продолжается считать президентом страны Николаса Мадуро и не собирается менять свою политику в ближайшее время.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуаидо.