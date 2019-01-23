Politico: поддержка Трампа упала из-за шатдауна и «дела о России»

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа упал на фоне самого долгого шатдауна — частичной приостановки работы федерального правительства, а также новых подозрений вокруг связей с Россией, пишет Politico со ссылкой на проведенный опрос.

Так, 57% опрошенных не одобряют действий американского лидера. В то же время 40% американцев поддерживают политику президента США.

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Кроме того, 54% граждан США по-прежнему винят Дональда Трампа и республиканцев в том, что правительство прекратило на время свою работу, которое привело к бюджетному кризису в США. Лишь 35% респондентов считают, что в наступлении шатдауна виновны демократы.

Почти половина (49%) уверена, что ответственность за данную ситуацию несет президент США Дональд Трамп. При этом лишь 7% опрошенных поддерживают выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой, если это единственный способ положить конец шатдауну. 72% выступают против выделения средств на мексиканскую стену.