Трамп объяснил редкое появление своего пресс-секретаря перед СМИ

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс редко появляется перед журналистами из-за их грубости и допускаемых неточностей.

По словам американского лидера, он сам разрешил ей не выходить к прессе.

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«Причина, по которой Сара Сандерс больше не поднимается на «подиум», заключается в том, что пресса так грубо и неточно передает ее слова, особенно некоторые представители прессы», — написал Трамп.

Он также усомнился в том, что «их» высказывания когда-нибудь будут транслировать честно.

«Большинство никогда не предаст наши слова честно, отсюда и термин — Fake News!» — добавил Трамп.

Ранее СМИ подсчитали лживые заявления Трампа на посту.