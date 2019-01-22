Трамп объяснил редкое появление своего пресс-секретаря перед СМИ
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс редко появляется перед журналистами из-за их грубости и допускаемых неточностей.
По словам американского лидера, он сам разрешил ей не выходить к прессе.
Реклама
«Причина, по которой Сара Сандерс больше не поднимается на «подиум», заключается в том, что пресса так грубо и неточно передает ее слова, особенно некоторые представители прессы», — написал Трамп.
Он также усомнился в том, что «их» высказывания когда-нибудь будут транслировать честно.
«Большинство никогда не предаст наши слова честно, отсюда и термин — Fake News!» — добавил Трамп.
Ранее СМИ подсчитали лживые заявления Трампа на посту.