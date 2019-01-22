Спустя неделю президент Зимбабве отреагировал на протесты в стране

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал насилие со стороны сил безопасности страны «недопустимым и предательством», сообщает CNN.

«Нарушения будут расследоваться. При необходимости покатятся головы», — заявил Мнангагва.

Отмечается, что это были первые комментарии зимбабвийского президента относительно беспорядков, которые охватили страну. По меньшей мере, пять человек были застрелены полицией и еще 25 ранены в ходе боев с демонстрантами в столице Зимбабве, Хараре. Правозащитные организации обвинили полицию и армию в насилии.

Ранее сообщалось, что президент Зимбабве приостановил турне из-за протестов в стране и не будет присутствовать на Всемирном экономическом форуме.