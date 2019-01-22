В Кремле рассказали о формате переговоров Путина и Абэ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров японский премьер-министр Синдзо Абэ и российский лидер Владимир Путин сделают совместное заявление. Слова Пескова передает РИА «Новости».

Он отметил, что личная встреча Путина и Абэ начнется 22 января «в районе» 14.00. По его словам, во время этой части переговоров они обсудят региональные проблемы, двустороннее сотрудничество и темы мирного договора.

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«Затем последуют российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что здесь будут обсуждаться «конкретные проекты двустороннего сотрудничества».

Ранее сообщалось, что Абэ согласился на часть Курил.