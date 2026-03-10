Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин рассказал о последовательной позиции России по Ближнему Востоку

Путин: РФ предупреждала о росте цен в случае дестабилизации на Ближнем Востоке
Михаил Метцель/РИА Новости

Россия неоднократно предупреждала о том, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке спровоцируют рост цен на нефть и газ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Россия не раз, хотел бы сразу отметить, предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливный и энергетический комплекс», — сказал он в ходе совещания в Кремле, посвященного ситуации на мировом рынке.

По словам российского лидера, Москва последовательно указывала на то, что подобные попытки приведут к росту цен на энергоносители, а также спровоцируют ограничение поставок углеводородов по всему миру и нарушат долгосрочные планы по инвестициям.

Путин подчеркнул, что, по всей видимости, опасения России в настоящее время подтверждаются.

До этого телеканал CNN сообщил о том, что скачок цен на нефть, который произошел на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, привел американскую администрацию в состояние паники. В публикации отмечалось, что власти пытаются успокоить инвесторов и найти способы смягчить последствия роста цен.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!