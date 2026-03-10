Трамп положительно оценил телефонный разговор с Путиным

Трамп: разговор с Путиным прошел очень хорошо

Телефонный разговор с президентом России прошел очень хорошо, заявил американский лидер Дональд Трамп. Выступление президента Соединенных Штатов транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Трамп пояснил, что в ходе разговора обсуждалась Украина и ситуация вокруг Ирана. По его словам, обсуждение украинского конфликта прошло в позитивном ключе.

Президент США отметил, что с обеих сторон на линии было много людей.

10 марта Трамп заявил, что начало американской военной операции против Ирана произвело впечатление на Путина.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Разговор двух лидеров длился около часа, диалог состоялся по инициативе президента США. Главы государств обсудили развитие текущей международной обстановки.

Ранее Путин обратил внимание Трампа на успешное продвижение войск России в зоне СВО.