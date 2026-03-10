Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп положительно оценил телефонный разговор с Путиным

Трамп: разговор с Путиным прошел очень хорошо
Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Телефонный разговор с президентом России прошел очень хорошо, заявил американский лидер Дональд Трамп. Выступление президента Соединенных Штатов транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Трамп пояснил, что в ходе разговора обсуждалась Украина и ситуация вокруг Ирана. По его словам, обсуждение украинского конфликта прошло в позитивном ключе.

Президент США отметил, что с обеих сторон на линии было много людей.

10 марта Трамп заявил, что начало американской военной операции против Ирана произвело впечатление на Путина.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Разговор двух лидеров длился около часа, диалог состоялся по инициативе президента США. Главы государств обсудили развитие текущей международной обстановки.

Ранее Путин обратил внимание Трампа на успешное продвижение войск России в зоне СВО.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!