В России утвержден новый ГОСТ на хурму

Новый ГОСТ на хурму введут в России с 1 ноября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Росстандарта.

Уточняется, что принятие нового межгосударственного стандарта позволит унифицировать требования на пространстве нескольких государств, а также снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю.

При этом стандарт носит добровольный характер и может применяться по желанию производителей и продавцов.

Свежую хурму подразделяют на товарные сорта: высший, первый и второй. Вне зависимости от сорта ее плоды должны быть целыми, чистыми, твердыми, со срезанными у основания плодов плодоножками и неотделенными и неповрежденными чашелистиками. Форма и окраска однородная, которые свойственны конкретному помологическому сорту, однородной степени зрелости. Мякоть — от плотной до желеобразной, с тонкой кожицей.

Хурма должна иметь специфический вкус: терпкий или без терпкости, выраженный сладкий, без посторонних привкуса и послевкусия. Цвет плода допускается от желтого до оранжевого или коричнево-оранжевый. Дополнительно предъявляются следующие требования: отсутствие механических повреждений, следов плесени, гнили, повреждений от болезней или от сельскохозяйственных вредителей, а также продуктов их жизнедеятельности. Не должно быть излишней внешней влажности.

Плоды зеленые и перезрелые не допускаются.

До этого врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила «Газете.Ru», что хурма укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье сердца. Она отметила, что этот фрукт богат биологически активными веществами, содержит пищевые волокна, витамин С, каротиноиды, марганец и калий.

