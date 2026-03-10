Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В России утвержден новый ГОСТ на хурму

В РФ с 1 ноября введут новый ГОСТ на хурму
Natalia Sem/Shutterstock/FOTODOM

Новый ГОСТ на хурму введут в России с 1 ноября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Росстандарта.

Уточняется, что принятие нового межгосударственного стандарта позволит унифицировать требования на пространстве нескольких государств, а также снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю.

При этом стандарт носит добровольный характер и может применяться по желанию производителей и продавцов.

Свежую хурму подразделяют на товарные сорта: высший, первый и второй. Вне зависимости от сорта ее плоды должны быть целыми, чистыми, твердыми, со срезанными у основания плодов плодоножками и неотделенными и неповрежденными чашелистиками. Форма и окраска однородная, которые свойственны конкретному помологическому сорту, однородной степени зрелости. Мякоть — от плотной до желеобразной, с тонкой кожицей.

Хурма должна иметь специфический вкус: терпкий или без терпкости, выраженный сладкий, без посторонних привкуса и послевкусия. Цвет плода допускается от желтого до оранжевого или коричнево-оранжевый. Дополнительно предъявляются следующие требования: отсутствие механических повреждений, следов плесени, гнили, повреждений от болезней или от сельскохозяйственных вредителей, а также продуктов их жизнедеятельности. Не должно быть излишней внешней влажности.

Плоды зеленые и перезрелые не допускаются.

До этого врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила «Газете.Ru», что хурма укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье сердца. Она отметила, что этот фрукт богат биологически активными веществами, содержит пищевые волокна, витамин С, каротиноиды, марганец и калий.

Ранее часть людей предостерегли от употребления хурмы.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!