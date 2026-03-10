Лебедев: украинские ТЦК занижают число погибших, чтобы не платить компенсации

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) занижают число погибших, чтобы сократить выплаты компенсаций.

По его словам, погибшим признают только каждого десятого. Родственники военного могут обратиться за выплатами только после того, как о гибели солдата им сообщит ТЦК.

Лебедев уточнил, что именно этим обусловлено большое число пропавших без вести в рядах Вооруженных сил Украины.

Кроме того, командиры ВСУ нередко связываются с родственниками военных и требуют часть компенсации, чтобы направить данные о погибшем солдате в ТЦК.

«На это (взятку командиру. — «Газета.Ru») уходит 50-70% от положенной выплаты», — поделился Лебедев.

Накануне украинский Telegram-канал «Политика страны» сообщал, что сотрудник ТЦК в Киевской области задекларировал более килограмма золотых слитков стоимостью 7,7 млн гривен ($175,4 тыс.).

Также 17 февраля стало известно, что Государственное бюро расследований Украины (ГБР) предъявило обвинение в коррупции экс-замглавы Одесского территориального центра комплектования.

Ранее на Украине оценили объем теневого рынка военкоматов.