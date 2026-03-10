На юге России нашли неизвестного науке древнего барана

На территории Ростовской области обнаружен новый вид древнего ископаемого барана. Об этом ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, палеонтолог Вадим Титов.

Найденный на Нижнем Дону раннеплейстоценовый баран интересен тем, что в регионе степей и лесостепей представителей этой группы парнокопытных, которые обитали в основном в горах, ранее не находили. Это может означать, что либо ученые не совсем правильно реконструируют древние условия обитания в этом регионе, либо некоторые из этих животных могли приспосабливаться к гораздо более разнообразным условиям обитания.

Титов подчеркнул, что найденное ископаемое животное является новым для науки. Ранее его еще никто не описывал. Ученый отметил, что науке известно всего лишь около 0,013% всех видов, живших на Земле за последние 600 млн лет.

