Россиянам назвали самые перспективные профессии в колледжах

В ближайшее время в России будет явно возврат престижа рабочих специальностей. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Смирнов, эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала.

По его словам, еще несколько лет назад школьные выпускники хотели быть менеджерами и юристами. Сейчас это очень неактуально, потому что менеджеров много, а рабочих мало.

«Поэтому мы уже начинаем видеть уклон в сторону сотрудников, работающих руками, нежели сотрудников, работающих, так сказать, головой. Востребованы те специальности, которых не хватает или в перспективе будет не хватать в нашей стране. Например, самая популярная — токарь-слесарь. В последние несколько лет очень мало молодых токарей-слесарей на производствах», — объяснил он.

Нынешние специалисты уходят на пенсию, а компании все острее ощущают дефицит новых молодых специалистов. Поэтому компании либо самостоятельно обучают, либо пытаются как-то переманить этих людей с других производств, с других заводов. Их не хватает катастрофически и с каждым годом становится все меньше и меньше.

«Если, например, на фабрике есть какое-то оборудование, на котором не так много людей могут работать, и для работы на котором нужен определенный склад ума, то таких специалистов, которые закончили колледж, техникум, получили среднее специальное образование, их разбирают быстро», — рассказал Смирнов.

Эксперт также привел пример, в каких случаях высокооплачиваемую работу можно найти еще во время обучения или сразу после колледжа.

«Вот есть полиграфический колледж, например. Их не так много в России, а компаний, которые производят этикетку, упаковку, прилично. И как раз-таки мне из этих компаний говорят, что они всех студентов уже знают с первого курса. Они их привлекают к себе на практику, стараются заинтересовывать. Сразу же с практики этих студентов пытаются завербовывать, хантить, чтобы они потом пошли работать к ним. Предлагают хорошие условия. Например, специалист полиграфической продукции, наладки оборудования может получать после прохождения обучения и минимальной стажировки уже 120 тыс. рублей на предприятиях, которые делают этикетку, упаковку. Точно такая же история с токарями и слесарями-сварщиками», — объяснил он.

Не так хорошо ситуация обстоит у поваров, потому что у повара больше стаж, опыт идет в зачет, нежели образование. Но история с тем, что повар спустя какое-то время также может получать от 10 тыс. рублей за смену, вполне себе реальная.

«Если мы говорим про девушек, то здесь такая профессия — швея. Есть швеи, которые также получают до 200 тыс. рублей в месяц», — поделился Смирнов.

При этом дизайнер, маркетолог, сммщик, специалист по гостеприимству, специалист по рекламе и связям с общественностью и прочие гуманитарные специальности похожие не очень котируются на рынке, потому что есть точно такие же дублирующие вузы.

«То есть менеджер с красным дипломом о среднем специальном образовании проигрывает конкуренцию такому же менеджеру с красным дипломом о высшем образовании», — подчеркнул эксперт.

Сегодня, по словам Смирнова, в колледже выигрывают те специальности, на которых не учат в вузе. Которых нет в высшем учебном заведении, но есть в среднем специальном, их выпускники как раз и идут нарасхват.

В определенных случаях выпускник колледжа на выходе может зарабатывать больше, чем менеджер с высшим.

«Средняя зарплата юриста — около 80 тыс. рублей. Понятно, что есть специалисты, которые получают сильно больше, но это вот такая их вилка. Большинство юристов получают 80–120 тыс. рублей. Есть те, кто меньше, есть те, кто больше, но когда мы говорим про сварщика, швею или сварщика с НАКСом, например, то эти специалисты, конечно, все очень-очень много получают», — подчеркнул эксперт.

