Ким Чен Ын заявил о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества с Китаем

Между КНДР и Китаем будет укрепляться дружба и сотрудничество, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР направил ответное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поблагодарил за поздравление с переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК). Ким Чен Ын отметил, что поздравительное послание китайского коллеги является знаком поддержки и ободрения в его адрес и в адрес всех членов ТПК.

Северокорейский лидер подчеркнул, что ТПК и правительство КНДР неизменно придерживаются позиции дальнейшего укрепления и развития традиционной дружбы между Пхеньяном и Пекином в соответствии с «требованиями новой эпохи и чаяниями народов обеих стран».

Ким Чен Ын выразил уверенность, что сотрудничество между двумя государствами в будущем станет еще более тесным по мере «продвижения общего дела социализма». Северокорейский лидер пожелал Си Цзиньпину дальнейших успехов в укреплении Коммунистической партии Китая и ускорении строительства «современной социалистической державы».

23 февраля заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост генерального секретаря ТПК.

Ранее Ким Чен Ын ответил на письмо «самого дорогого своего друга» Путина.