Названы последствия привязки ставок по семейной ипотеке к числу детей

Идея дифференцированных ставок по семейной ипотеке может не привести к ожидаемому демографическому эффекту и даже снизить мотивацию семей заводить первого ребенка. Об этом «Газете.Ru» заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Правительство должно представить обновленные условия программы до 1 июня 2026 года. Предполагается, что ставка будет зависеть от числа детей в семье. Однако такая модель может изменить изначальную логику программы. Доля семей с тремя и более детьми в России составляет около 12%. При этом решение о рождении второго или третьего ребенка зависит не только от доступности ипотеки. Большую роль играют расходы на транспорт, лечение, образование и другие потребности большой семьи. Ключевая демографическая проблема в России связана не с нехваткой многодетных семей, а с откладыванием рождения первого ребенка и созданием семьи. Во многом это объясняется высокой стоимостью жилья и дорогой ипотекой», — отметил Сырцов.

По его словам, при этом обсуждаемая модель предполагает, что для семей с одним ребенком ставка может вырасти примерно до 10–12% годовых вместо действующих 6%. Такая мера может сделать жилье менее доступным для основной категории потенциальных заемщиков, уверен риелтор. По его оценкам, семьи с одним ребенком составляют около 55% всех семей.

Эксперт также отметил, что ипотечный стимул слабеет по мере роста семьи, поскольку увеличивается стоимость необходимого жилья — например, для семьи с двумя детьми обычно требуется трехкомнатная квартира, а такие объекты дороже и встречаются реже. В то же время семьи с первым ребенком могут начать с покупки студии или однокомнатной квартиры и позже улучшить жилищные условия, подчеркнул Сырцов.

Он считает, что в нынешнем виде программа может фактически «наказывать» малодетные семьи и поощрять только многодетные. Более сбалансированным решением было бы сохранение базовой ставки на уровне 6% с дополнительным снижением до 4 или 2% для семей с большим числом детей, уверен риелтор.

«Кроме того, изменения могут повлиять и на рынок новостроек. Если программа усилит спрос со стороны семей с одним или двумя детьми, возможен рост интереса к двух- и трехкомнатным квартирам. При этом доля трехкомнатных квартир в новых проектах в последние годы сокращается, что может привести к локальному дефициту. Такой эффект может проявиться во второй половине 2026 года или в начале 2027 года», — считает Сырцов.

С точки зрения банковских процедур серьезных изменений не ожидается. Как отметил Сырцов, для кредиторов нововведения будут носить скорее технический характер — им потребуется проверять больше документов, например свидетельства о рождении детей заемщиков.

