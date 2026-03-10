Аналитики подсчитали стоимость постной продуктовой корзины в России

«Апельсин»: постная продуктовая корзина на человека стоит 2005 рублей в неделю в 2026 году

Постная продуктовая корзина на одного взрослого человека в России в 2026 году обойдется примерно в 2005 рублей в неделю. К таким выводам пришли аналитики платежного сервиса «Апельсин», которые проанализировали стоимость набора продуктов без мяса и молочных товаров. Исследование есть у «Газеты.Ru».

При расчетах эксперты ориентировались на структуру стандартной потребительской корзины, закрепленной федеральным законом «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Согласно документу, недельный набор продуктов для взрослого человека включает 2,4 кг круп и хлеба, 4,1 кг овощей (включая картофель), 1,2 кг фруктов, 1,1 кг мяса, 350 г рыбы, 5,6 кг молочных продуктов и четыре яйца.

Поскольку официального стандарта постной корзины на государственном уровне нет, аналитики заменили продукты животного происхождения растительными аналогами.

В итоговый набор вошли крупы и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, а также бобовые и продукты на основе сои. В частности, корзина включает гречку, рис, макароны, хлеб, картофель, капусту, морковь, лук, яблоки и бананы. В качестве источников растительного белка в расчете использованы чечевица, фасоль, горох, соевое молоко и тофу.

По подсчетам сервиса, основные расходы приходятся на продукты на основе сои. Так, около 597 рублей составляет стоимость трех литров соевого молока, еще примерно 735 рублей — 1,25 кг тофу. Остальные продукты обходятся значительно дешевле: например, 750 г гречки оцениваются примерно в 28 рублей, 750 г риса — в 26 рублей, а 2 кг картофеля — около 74 рублей. В результате общая стоимость недельного набора постных продуктов для одного человека составляет около 2005 рублей.

Расчеты аналитиков были основаны на средних ценах при покупке продуктов онлайн или в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток».

