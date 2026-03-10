Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Аналитики подсчитали стоимость постной продуктовой корзины в России

«Апельсин»: постная продуктовая корзина на человека стоит 2005 рублей в неделю в 2026 году
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Постная продуктовая корзина на одного взрослого человека в России в 2026 году обойдется примерно в 2005 рублей в неделю. К таким выводам пришли аналитики платежного сервиса «Апельсин», которые проанализировали стоимость набора продуктов без мяса и молочных товаров. Исследование есть у «Газеты.Ru».

При расчетах эксперты ориентировались на структуру стандартной потребительской корзины, закрепленной федеральным законом «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Согласно документу, недельный набор продуктов для взрослого человека включает 2,4 кг круп и хлеба, 4,1 кг овощей (включая картофель), 1,2 кг фруктов, 1,1 кг мяса, 350 г рыбы, 5,6 кг молочных продуктов и четыре яйца.

Поскольку официального стандарта постной корзины на государственном уровне нет, аналитики заменили продукты животного происхождения растительными аналогами.
В итоговый набор вошли крупы и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, а также бобовые и продукты на основе сои. В частности, корзина включает гречку, рис, макароны, хлеб, картофель, капусту, морковь, лук, яблоки и бананы. В качестве источников растительного белка в расчете использованы чечевица, фасоль, горох, соевое молоко и тофу.

По подсчетам сервиса, основные расходы приходятся на продукты на основе сои. Так, около 597 рублей составляет стоимость трех литров соевого молока, еще примерно 735 рублей — 1,25 кг тофу. Остальные продукты обходятся значительно дешевле: например, 750 г гречки оцениваются примерно в 28 рублей, 750 г риса — в 26 рублей, а 2 кг картофеля — около 74 рублей. В результате общая стоимость недельного набора постных продуктов для одного человека составляет около 2005 рублей.

Расчеты аналитиков были основаны на средних ценах при покупке продуктов онлайн или в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток».

Ранее стало известно, что россияне едят во время Великого поста.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!