В церкви рассказали, кому можно венчаться в пост

Церковь не будет проводить венчания до праздника Фоминой недели (также Антипасха или Красная горка) 19 апреля. Об этом рассказал РИА Новости иеромонах Русской православной церкви Макарий (Маркиш).

«Церковное венчание не происходит вплоть до Фоминой недели, то есть до воскресенья после Пасхи — еще почти два месяца. Но если кто-нибудь едет в командировку, или на линию огня, или что-нибудь еще в этом роде — зачем откладывать», — подчеркнул иеромонах.

До этого замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе дал совет соблюдать осторожность при праздновании Международного женского дня и других знаменательных дней, выпавших на период поста.

Великий пост — это время, когда традиционно не совершаются венчания. В 2026 году он продлится с 23 февраля по 11 апреля. В это время в храмах читаются особые покаянные молитвы, значительно реже проходят богослужения, а духовенство сменяет яркие облачения на темные. Во время поста священники советуют прихожанам полностью исключить употребление алкоголя, отказаться от продуктов животного происхождения и, за исключением некоторых дней, отказаться от рыбы.

Ранее россиянам объяснили, что запрещено в Великий пост.