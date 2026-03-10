В Иране пригрозили уничтожать американские HIMARS

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X поблагодарил центральное командование ВС США (CENTCOM) за признание о реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Спасибо CENTCOM за признание того, что вы используете территорию наших соседей для развертывания систем HIMARS против нашего населения», — говорится в сообщении.

По словам министра, «никто не должен жаловаться», если Иран уничтожит при помощи своих ракет эти американские системы, где бы они ни находились.

Накануне командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави заявил, что Тегеран полностью отказывается от использования ракет, вес боезаряда которых составляет менее одной тонны.

Военачальник подчеркнул, что в будущем интенсивность, масштаб и охват ракетных атак будут только нарастать. Мусави сообщил о намерении командования увеличить продолжительность ударных волн и расширить географию пусков, используя исключительно тяжелое вооружение.

Ранее в Иране оценили готовность страны к десятилетней войне.