Россиянам напомнили, кому повысят пенсии в апреле

Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 6,8%. Индексация коснется граждан, получающих выплаты по старости, инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также других категорий получателей государственной социальной помощи. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнила Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

«Решение о повышении связано с необходимостью частично компенсировать рост цен и поддержать реальный уровень доходов получателей таких выплат», — пояснила она.

Социальные пенсии назначаются наиболее социально уязвимым гражданам — тем, кто не имеет достаточного трудового стажа либо не смог сформировать страховую пенсию в полном объеме. Именно поэтому даже незначительное ускорение инфляции оказывает на их финансовое положение более ощутимое влияние по сравнению с экономически активным населением.

«Важно понимать, что такие повышения не приводят к заметному росту благосостояния, а выполняют прежде всего защитную функцию. Индексация позволяет частично нивелировать подорожание базовых расходов — продуктов питания, коммунальных услуг и лекарств, которые занимают основную долю бюджета пенсионеров. Без регулярной корректировки реальные доходы получателей социальных пенсий ежегодно снижались бы», — добавила Волкова.

С экономической точки зрения апрельская индексация — это элемент системной настройки социальной политики. Государство таким образом поддерживает минимальный уровень дохода граждан, не имеющих иных источников финансовой устойчивости. Подобные решения также важны для внутреннего потребительского спроса: даже небольшое увеличение выплат возвращается в экономику через повседневные расходы населения.

«Кроме того, сама регулярность индексаций формирует предсказуемость социальной системы. Для получателей выплат это означает возможность планировать расходы хотя бы на базовом уровне, а для экономики — снижение социальных рисков в периоды ценовой нестабильности. Именно поэтому индексация социальных пенсий остается одним из ключевых инструментов адресной поддержки населения», — резюмировала эксперт.

