Армия

В Иране сообщили об израильском ударе по школе

Fars: Израиль нанес ракетный удар по школе в иранском Хомейне
Vahid Salemi/AP

Израильские войска нанесли ракетный удар по школе в иранском городе Хомейн. Об этом рассказало агентство Fars в Telegram-канале.

В результате атаки на учебное заведение были повреждены несколько жилых домов вокруг здания.

9 марта телеканал CBS News сообщил, что американские военные могли атаковать школу для девочек на юге Ирана из-за устаревших разведывательных данных.

Согласно предварительным выводам расследования, есть вероятность, что именно Вооруженные силы США несут ответственность за этот инцидент. По словам одного из источников, солдаты могли нанести удар по ошибке, так как в устаревших разведывательных материалах школа обозначена как военный объект.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Многие города Исламской Республики подверглись атакам, один из ударов пришелся на школу для девочек в Минабе. В результате 175 человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее постпред Ирана обвинил США и Израиль в ударах по школам и больницам.

 
