Политика

Сестра Ким Чен Ына назвала учения США и Южной Кореи агрессивным военным действием

ЦТАК: Ким Ё Чжон выступила с критикой военных учений США и Южной Кореи
Patrick Semansky/Global Look Press

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон резко раскритиковала начавшиеся совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, отметив, что они угрожают безопасности региона. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Государства-противники в знак очередного интенсивного выражения врожденной антипатии к нам и привычной враждебной политики приступили к крупномасштабным совместным военным учениям», — сообщила Ким Ё Чжон.

Как отмечается, учения Freedom Shield проходят с 9 по 19 марта. В своем заявлении сестра северокорейского лидера утверждает, что маневры нельзя считать оборонительными, так как они несут в себе явную угрозу.

«Это является не «игрой в войну», а [является] действительно провокационным и агрессивным военным действием тех, кто планирует конфронтацию с нашим государством», — подчеркнула она.

По словам Ким Ё Чжон, в учениях задействованы около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих, а сами маневры охватывают «землю и море, воздух, космос и киберпространство».

Она добавила, что учения становятся все более опасными из-за внедрения новых технологий и ядерных компонентов.

Ранее президент Южной Кореи заявил о намерении возобновить диалог с КНДР.

 
