Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп пригрозил Ирану еще более мощным ударом

Трамп пригрозил Ирану мощным ударом в случае закрытия Ормузского пролива
Jonathan Ernst/Reuters

США нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив. Об этом заявил на своей странице в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Если Иран предпримет действия, которые перекроют поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут удар в двадцать раз мощнее, чем когда-либо прежде. Кроме того, будут уничтожены легкоуязвимые цели, что сделает восстановление Ирана как нации практически невозможным», — написал глава Белого дома.

Он назвал это «подарком» от США Китаю и другим странам, которые активно используют Ормузский пролив. При этом Трамп заявил, что надеется на высокую оценку этого жеста.

9 марта президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Он призвал перенаправить российские нефть и газ на более перспективные рынки, пока Евросоюз полностью не отказался от них. Также глава государства напомнил о высказывавшихся Москвой предупреждениях, что конфликт с Ираном поставит под удар глобальный топливно-энергетический комплекс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!