Трамп пригрозил Ирану еще более мощным ударом

США нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив. Об этом заявил на своей странице в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Если Иран предпримет действия, которые перекроют поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут удар в двадцать раз мощнее, чем когда-либо прежде. Кроме того, будут уничтожены легкоуязвимые цели, что сделает восстановление Ирана как нации практически невозможным», — написал глава Белого дома.

Он назвал это «подарком» от США Китаю и другим странам, которые активно используют Ормузский пролив. При этом Трамп заявил, что надеется на высокую оценку этого жеста.

9 марта президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Он призвал перенаправить российские нефть и газ на более перспективные рынки, пока Евросоюз полностью не отказался от них. Также глава государства напомнил о высказывавшихся Москвой предупреждениях, что конфликт с Ираном поставит под удар глобальный топливно-энергетический комплекс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

