Россиян предупредили о риске ошибочных блокировок при снятии денег

Предложение ввести «период охлаждения» при снятии крупных сумм наличных в банковских отделениях может стать продолжением политики по защите граждан от мошенников. Однако для реализации такой инициативы потребуются изменения в законодательстве, заявила «Газете.Ru» экономист, основатель финансовой экосистемы «Флагман» Эльвира Глухова. Она не исключила рисков ошибочных ограничений при проведении операций.

В России банки хотят ввести «период охлаждения» для снятия наличных средств, чтобы защитить граждан от действий мошенников, сообщалось в марте.

По словам экономиста, в последние годы власти последовательно ужесточают меры против финансового мошенничества: сначала ограничения коснулись банковских переводов, затем появились лимиты на снятие наличных через банкоматы. Новый механизм может закрыть еще один канал, которым активно пользуются злоумышленники, уверена Глухова.

«Речь идет не обо всех операциях по снятию наличности в кассах, а только о крупных суммах и при наличии признаков того, что человек действует под воздействием мошенников.

Подобные меры могут быть чувствительными для клиентов, поскольку люди привыкли проводить банковские операции мгновенно. При этом существует риск ошибочных блокировок. Тем не менее основная цель инициативы — защита граждан от потери средств. Мошенники все чаще направляют жертв именно в банковские отделения, поскольку там отсутствуют автоматические лимиты на выдачу средств. Сотрудники банков нередко пытаются отговорить клиентов от подозрительных операций, однако в действующих правовых рамках их возможности ограничены», — отметила Глухова.

По ее словам, для внедрения «периода охлаждения» потребуются изменения в ряде нормативных актов, включая Гражданский кодекс и закон «О банках и банковской деятельности». Вероятно, регулятор может расширить перечень подозрительных операций, который уже применяется при снятии наличных через банкоматы, допустила Глухова.

Экономист отметила, что подозрительными могут выглядеть ситуации, когда клиент приходит в отделение перед закрытием и требует срочно выдать крупную сумму со вклада, несмотря на предупреждения о потере процентов. В таких случаях может возникать риск того, что человек действует под давлением мошенников, сказала эксперт.

При этом для большинства добросовестных клиентов серьезных проблем возникнуть не должно, уверена Глухова. Она пояснила, что большинство финансовых операций сегодня можно провести дистанционно, а для получения крупных сумм наличными банки и сейчас часто просят заранее оформить заявку.

Экономист добавила, что введение «периода охлаждения» может действительно снизить число случаев телефонного и социального мошенничества. Операция по снятию наличных в кассе не имеет лимитов, поэтому мошенники могут лишить жертву всех накоплений одной транзакцией.

«За двое суток ситуация может измениться: злоумышленники потеряют связь с жертвой или о происходящем узнают родственники», — констатировала эксперт.

Она подчеркнула, что важную роль будет играть подготовка сотрудников банковских отделений. По словам Глуховой, работникам придется не только следовать формальным инструкциям, но и фактически выполнять роль кризис-менеджеров, помогая клиентам осознать возможные риски и избежать потери средств.

Ранее стало известно, как мошенники обманывают россиян в 2026 году.