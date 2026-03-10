Размер шрифта
Упавший на дома в Германии метеорит может пролить свет на происхождение жизни

Астроном Киселев: падение метеорита в Германии представляет научную ценность

Упавший на дома в Германии метеорит представляет научную ценность. Об этом рассказал aif.ru астроном Александр Киселев.

Специалист предупредил, что при обнаружении метеорита не следует его трогать руками, так как это может быть опасно. Он посоветовал сообщить о находке геологам или астрономам для его дальнейшего подробного исследования.

«Метеориты состоят из различных минералов и элементов. Некоторые из них могут быть токсичными при контакте или вдыхании пыли. Опять же, это редкость, но лучше соблюдать осторожность», — подчеркнул Киселев.

Эксперт заявил, что метеориты, наподобие того, что упал в ФРГ, имеют огромную научную ценность, так как они являются образцами внеземного вещества и могут дать ценную информацию о формировании Солнечной системы, составе других объектов, а также о происхождении жизни.

До этого стало известно, что 8 марта в Германии осколки крупного метеорита при падении повредили несколько домов. При этом никто не пострадал, хотя один из фрагментов попал в здание, где находились люди.

