Армия

В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Россией
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны в ночь на 10 марта сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что военные уничтожили девять беспилотников над Республикой Крым, пять — над Белгородской область, три — над Курской областью.

Накануне Минобороны сообщало, что в период с 14:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский дрон над регионами России.

9 марта украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек в Курской области, в результате чего пострадал 55-летний мужчина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
