СМИ стало известно о планах Rheinmetall по производству морских дронов

Welt: Rheinmetall планирует увеличить производство морских беспилотников
Военно-промышленный концерн Rheinmetall намерен увеличить производство беспилотных морских средств. Об этом, ссылаясь на представителей концерна, сообщает издание Welt.

В материале отмечается, что гамбургская верфь Blohm+Voss станет для Rheinmetall главным производственным центром боевых морских дронов. На начальном этапе планируется производить в год 200 беспилотников, управляемых дистанционно с берега или с кораблей. Затем их количество может быть увеличено до тысячи единиц в год.

Rheinmetall является одной из крупнейших европейских компаний, производящих военную технику и вооружения. Концерн в больших масштабах поставляет оружие и боеприпасы на Украину.

1 декабря Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в очередном докладе о мировой торговле оружием сообщил, что в 2024 году доходы 100 крупнейших в мире производителей вооружений составили рекордные $679 млрд.

Ранее в России заявили о заинтересованности ВПК Европы в конфликте на Украине.

 
