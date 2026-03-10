В США заявили о панике из-за резкого скачка цен на нефть

Скачок цен на нефть, который произошел на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, привел американскую администрацию в состояние паники. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные помощники Трампа ожидали кратковременный рост цен на нефть в первые дни войны с Ираном, однако масштаб и устойчивость реакции рынка застали их врасплох», – говорится в материале.

При этом отмечается, что власти пытаются успокоить инвесторов и найти способы смягчить последствия роста цен.

9 марта президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Он призвал перенаправить российские нефть и газ на более перспективные рынки, пока Евросоюз полностью не отказался от них. Также глава государства напомнил о высказывавшихся Москвой предупреждениях, что конфликт с Ираном поставит под удар глобальный топливно-энергетический комплекс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

